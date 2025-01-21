На Винниччине зафиксировали африканскую чуму свиней

В области, согласно приказу ОВА, приостановили охоту на диких свиней.

На Винниччине зафиксировали случаи африканской чумы свиней (АЧС), заболевание обнаружено в телах диких свиней, найденных в лесу Городковской ТГ, Тульчинского района. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в области.

«Согласно результатам исследований Винницкой региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, был подтвержден диагноз на африканскую чуму свиней», - говорится в сообщении.

Гражданам и хозяйствам рекомендуется соблюдать ветеринарно-санитарные нормы и ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания.

«Винницкая областная военная администрация опубликовала Приказ от 17 января 2025 №17, который устанавливает ограничения на охоту в условиях военного положения на территории Винницкой области. В частности, приостановлена ​​охота на диких свиней из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС)», - заявили в Государственной экологической инспекции в Винницкой области.

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