На Вінниччині зафіксували африканську чуму свиней

В області, згідно з наказом ОВА, призупинили полювання на диких свиней.

На Вінниччині зафіксували випадки африканської чуми свиней (АЧС), захворювання виявлене у тілах диких свиней, знайдених у лісі Городківської ТГ, Тульчинського району. Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в області.

«Згідно з результатами досліджень Вінницької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, було підтверджено діагноз на африканську чуму свиней», - йдеться у повідомленні.

Громадянам та господарствам рекомендується дотримуватися ветеринарно-санітарних норм та обмежувальних заходів, щоб запобігти поширенню захворювання.

«Вінницька обласна військова адміністрація опублікувала Наказ від 17 січня 2025 року №17, який встановлює обмеження на полювання в умовах воєнного стану на території Вінницької області. Зокрема, призупинено полювання на диких свиней через загрозу поширення африканської чуми свиней (АЧС)», - заявили в Державній екологічній інспекції у Вінницькій області.

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