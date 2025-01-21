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У ВККС повідомили про наявність 13 вакантних посад

17:52, 21 січня 2025
Документи на вакантні посади приймаються до 5 лютого.
У ВККС повідомили про наявність 13 вакантних посад
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Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів повідомив про наявність вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В».

Серед них:

- начальник відділу представництва інтересів Комісії в судах та інших органах влади юридичного управління секретаріату Комісії;

- начальник відділу статистично – аналітичної роботи департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії;

- начальник відділу з питань проведення перевірок департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії;

- начальник відділу міжнародного співробітництва секретаріату Комісії;

- заступник начальника відділу ведення суддівського досьє департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії;

- головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення проведення іспиту департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії;

- головний спеціаліст відділу статистично – аналітичної роботи департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії;

- головний спеціаліст відділу ведення суддівського досьє департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії;

- головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення проведення іспиту департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії;

- провідний спеціаліст відділу методологічного забезпечення проведення іспиту департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії;

- провідний спеціаліст відділу з питань проведення перевірок департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії;

- провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення проведення іспиту департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії;

- провідний спеціаліст відділу ведення суддівського досьє департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії.

«Особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантні посади та відповідають встановленим вимогам, необхідно до 5 лютого 2025 року надіслати на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]) резюме. У темі листа необхідно зазначити прізвище та назву вакансії, на яку претендує кандидат», - заявили у ВККС.

За результатами опрацювання резюме ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду.

Детальніше про опис вакансій та приклад форми резюме за посиланням.

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ВККС

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