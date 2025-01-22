В Одесі через пожежу, яку спричинив саморобний обігрівач, загинув чоловік

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, проте врятувати чоловіка не вдалося.

Фото: ДСНС

В Одесі в Хаджибейському районі сталася пожежа через саморобний опалювальний електроприлад. Унаслідок інциденту загинув чоловік, повідомляє ДСНС.

Пожежники оперативно прибули на місце, винесли потерпілого з охопленої вогнем квартири та розпочали реанімацію. Спільно з медиками вони тривалий час намагалися врятувати його життя, але, на жаль, це не вдалося.

«Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню на сусідні помешкання», – зазначили в ДСНС.

Фахівці вкотре закликають громадян використовувати лише сертифіковані обігрівачі та дотримуватися правил пожежної безпеки.

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