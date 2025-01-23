В КГГА рассказали, кто такая и чем занимается будильница метрополитена

В КГГА сообщили, что будильница незаметна для пассажиров, но очень важен для работы метрополитена.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, кто такая «будильница» столичного метро и рассказали все аспекты ее работы.

Отмечается, что в метрополитене есть комнаты отдыха, где машинисты могут переночевать между сменами. Условия и комфорт отдыха обеспечивает дежурная комнаты отдыха или ее еще называют «будильницей».

Она готовит комнаты к отдыху, записывает расписание и будит машинистов, поддерживает порядок на кухне и может приготовить чай или кофе.

Кроме того, будильница заботится о чистоте постельного белья и решает бытовые вопросы: что-то отремонтировать, проверить или просто создать комфортную атмосферу. Все это чтобы машинисты могли спокойно отдохнуть и вернуться к работе с новыми силами.

«Эта профессия – о заботе, внимательности и ответственности. Она незаметна для пассажиров, но очень важна для работы всего предприятия. В следующий раз, когда будете ехать метро, ​​вспомните о «будильницах», которые работают, чтобы все шло по расписанию», - добавили в КГГА.

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