В Житомирской области тестируют новую систему оповещения о воздушной тревоге

Житомирская ОВА запускает пилотный проект по новой системе оповещения о тревоге.

Фото: newswall

В Житомирской области начато тестирование новой системы оповещения о воздушной тревоге. Этот шаг стал частью пилотного проекта, сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Основной новацией является возможность объявления тревоги отдельно по районам, что позволит более точно реагировать на угрозы. В случае, если угроза не касается всей области, тревога будет включаться только на тех территориях, где она актуальна, что позволит другим районам продолжать обычную деятельность, включая обучение и рабочий процесс.

Тестирование системы является частью мероприятий для улучшения эффективности оповещения и обеспечения безопасности населения.

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