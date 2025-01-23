У Житомирській області тестують нову систему оповіщення про повітряну тривогу

Житомирська ОВА запускає пілотний проєкт по новій системі оповіщення про тривогу.

Фото: newswall

В Житомирській області розпочато тестування нової системи оповіщення про повітряну тривогу. Цей крок став частиною пілотного проєкту, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Основною новацією є можливість оголошення тривоги окремо по районах, що дозволить більш точно реагувати на загрози. У разі, якщо загроза не стосується всієї області, тривога буде вмикатися тільки на тих територіях, де вона актуальна, що дозволить іншим районам продовжувати звичайну діяльність, включаючи навчання та робочий процес.

Тестування системи є частиною заходів для покращення ефективності оповіщення та забезпечення безпеки населення.

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