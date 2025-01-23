У Дії відновили функцію реєстрації шлюбу онлайн

Шлюб онлайн повернувся в Дію.

Фото: village.com.ua

Дія знову почала приймати заявки на одруження онлайн. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Вся реєстрація шлюбу знову доступна без черг, паперів і незалежно від відстані.

«Якщо ваше одруження було заплановане на час, коли сервіс був недоступний, не хвилюйтеся — команда з вами звʼяжеться й пояснить подальші кроки», - повідомив він.

Раніше у Дії знову запрацювали послуги єОселя та зміна місця проживання.

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