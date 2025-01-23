Трамп призначив директором Секретної служби США агента, який прикрив його під час замаху

Новим очільником Секретної служби США став Шон Керран.

Шон Керран (крайній праворуч) вибіг на сцену під час замаху на Дональда Трампа, джерело фото: reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив, що призначив новим директором Секретної служби агента Шона Керрана, який відповідав за його безпеку під час замаху у липні 2024 року у штаті Пенсильванія. Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

Трамп наголосив, що для нього велика честь призначити Керрана наступним директором Секретної служби. Саме Керран прикривав Трампа своїм тілом під час замаху в Батлері в Пенсильванії.

«Він довів свою безстрашну мужність, коли ризикував власним життям, щоб врятувати мене від кулі вбивці в Батлері, штат Пенсильванія. Я цілком і повністю довіряю Шону, що він зробить Секретну службу Сполучених Штатів сильнішою, ніж будь-коли раніше», – сказав президент США.

Дональд Трамп нагадав, що Керран має 23-річний досвід роботи в правоохоронних органах, розпочавши свою кар'єру в Секретній службі в 2001 році на посаді спеціального агента в місцевому відділенні в Ньюарку, де він займався захистом, розвідкою, розслідуваннями, вербуванням та логістичним забезпеченням округу.

Під час першого терміну Трампа Керран служив помічником спеціального агента, відповідального за Відділ охорони президента.