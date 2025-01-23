Трамп назначил директором Секретной службы США агента, который прикрыл его во время покушения

Новым главой Секретной службы США стал Шон Керран.

Шон Керран (крайний справа) выбежал на сцену во время покушения на Дональда Трампа, источник фото: reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что назначил новым директором Секретной службы агента Шона Керрана, отвечавшего за его безопасность при покушении в июле 2024 года в штате Пенсильвания. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что для него большая честь назначить Керрана следующим директором Секретной службы. Именно Керран прикрывал Трампа своим телом во время покушения в Батлере в Пенсильвании.

«Он доказал свое бесстрашное мужество, когда рисковал своей жизнью, чтобы спасти меня от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью и полностью доверяю Шону, что он сделает Секретную службу Соединенных Штатов сильнее, чем когда-либо раньше», – сказал президент США.

Дональд Трамп напомнил, что у Керрана есть 23-летний опыт работы в правоохранительных органах, начав свою карьеру в Секретной службе в 2001 году на должности специального агента в местном отделении в Ньюарке, где он занимался защитой, разведкой, расследованиями, вербовкой и логистическим обеспечением округа.

В первый срок Трампа Керран служил помощником специального агента, ответственного за Отдел охраны президента.

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