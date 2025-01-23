В НАБУ утверждают, что дела по злоупотреблениям при закупке дронов расследуют должным образом

Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что расследование дел, связанных с дронами, является одной из главных задач для нескольких подразделений Бюро.

В НАБУ заявляют, что все дела о злоупотреблениях при закупке дронов находятся под тщательным расследованием и входят в список вопросов, проверяемых в рамках аудита деятельности Бюро.

Директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что аудиторы интересуются расследованием дел и изучают в этой части. По его словам, "управление внутреннего контроля проверило, на самом деле ненадлежащего расследования в отношении дронов не было". Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Также стало известно, что в ушедшем с должности отделе детектива НАБУ Андрея Денисюка находится ряд уголовных производств, касающихся злоупотреблений при закупке дронов, в ряде дел есть перспективы.

В целом же, по заверению НАБУ, расследование в отношении дронов является приоритетным направлением для многих подразделений Бюро.

Напомним, что в Полтаве чиновники горсовета закупали дроны по искусственно завышенным ценам.

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