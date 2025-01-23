У НАБУ стверджують, що справи щодо зловживань під час закупівлі дронів розслідують належним чином

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що розслідування справ, пов’язаних із дронами, є одним із головних завдань для кількох підрозділів Бюро.

У НАБУ заявляють, що всі справи про зловживання при закупівлі дронів перебувають під ретельним розслідуванням і входять до переліку питань, які перевіряються в рамках аудиту діяльності Бюро.

Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що аудитори цікавляться розслідуванням цим справ і вивчають у цій частині. За його словами, "управління внутрішнього контролю перевірило, насправді неналежного розслідування щодо дронів не було". Про це пише Інтерфакс-Україна.

Також стало відомо, що у відділі детектива НАБУ Андрія Денисюка, який пішов з посади, перебуває низка кримінальних проваджень, які стосуються зловживань під час закупівлі дронів, у низці справ є перспективи.

Загалом же, як запевняє НАБУ, розслідування щодо дронів є пріоритетним напрямом для багатьох підрозділів Бюро.

Нагадаємо, що у Полтаві посадовці міськради закуповували дрони за штучно завищеними цінами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.