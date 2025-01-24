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Як повернути трудову книжку працівнику, який виїхав за кордон — роз’яснення Держпраці

07:18, 24 січня 2025
У роботодавців з’явилася можливість пересилати трудові книжки працівникам, які перебувають за кордоном, при отриманні попередньої заяви.
Як повернути трудову книжку працівнику, який виїхав за кордон — роз’яснення Держпраці
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Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, як повернути трудову книжку працівнику, який виїхав за кордон.

У період дії воєнного стану порядок організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці.

Також у період дії воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником. (ст. 7 Закону України від 15.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

У випадку, коли звільнення відбувається дистанційно, й працівник не може особисто з’явитися за місцем роботи для отримання трудової книжки, яка зберігається в роботодавця, пересилання трудової книжки поштою допускається тільки за письмовою згодою працівника (пункт 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників).

Отже, в разі оформлення звільнення онлайн роботодавець має отримати від працівника заяву про пересилання трудової книжки поштою. Таке прохання може включатися окремим пунктом до заяви працівника на звільнення (якщо звільнення відбувається за ініціативою працівника), або ж складається окрема заява.

Як і всі інші документи, заяву про трудову книжку слід надіслати роботодавцю узгодженим між сторонами трудового договору способом.

Якщо працівник перебуває за кордоном, то нині він також може отримати трудову книжку поштою. Ще не так давно діяли обмеження на пересилання трудових книжок міжнародною поштою, але з 12.09.2024 набула чинності постанова Кабінету міністрів від 10.09.2024 № 1045, що внесла відповідні зміни до постанов, які містили цю заборону.

Зокрема, з Переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, затвердженого постановою КМУ від 08.09.2023 № 958, виключені трудові книжки. Крім того, урядовці визначили, що пересилання за межі України трудових книжок здійснюється виключно в реєстрованих міжнародних поштових відправленнях (пункт 26 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою КМУ від 5.03.2009 № 270).

Таким чином, з 12.09.2024 року у роботодавців з’явилася можливість пересилати трудові книжки працівникам, які перебувають за кордоном, при отриманні попередньої заяви.

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Держпраці трудова книжка

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