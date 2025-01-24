Практика судов
  1. В Украине

Ночная атака шахедами — разрушены многоэтажки в Броварах и Фастовском районе, есть погибшие, фото последствий

08:14, 24 января 2025
3 человека погибли в результате вражеской атаки в Киевской области.
Ночная атака шахедами — разрушены многоэтажки в Броварах и Фастовском районе, есть погибшие, фото последствий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 24 января РФ атаковала Украину беспилотниками. В результате атаки вражеских БпЛА на Киевскую область погибли 3 человека.

Как сообщает ГСЧС, в Киевской области из-за дроновой атаки пожар и разрушение произошли в Фастовском районе и в городе Бровары.

На Фастовщине поврежден 10-этажный дом - там бушевал пожар и разрушение на 6-7 этажах. В Броварах обломки БПЛА разрушили жилой дом. Там также загорелся пожар, возгорание на площади 120 кв.м потушили в 04:14 утра.

В частности, на Фастовщине в результате попадания обломков БПЛА в 10-этажный жилой дом погиб мужчина 1988 г.р.

В Броварах обломки БПЛА разрушили жилой дом. В результате чего погибли супруги: муж 1966 г.р., и его жена 1965 г.р.

Исполняющий обязанности главы Киевской ОВ Николай Калашник отметил, что уточняются списки пострадавших от атаки, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

«Пожар ликвидирован. Поблизости с поврежденной многоэтажкой в ​​школе работает пункт несокрушимости для жителей. На месте также организована палатка с водой и горячими напитками», — указал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киевская область шахеды обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
К кому из членов Высшего совета правосудия наибольшее доверие — опрос продолжается

Кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие — опрос.

Справился ли Высший совет правосудия с задачей повысить доверие к судебной власти — опрос продолжается

Смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти — опрос.

Кабмин внес изменения о порядке рассмотрения заявлений об отсрочке от мобилизации, сроках действия отсрочки и перечне необходимых документов

«Судебно-юридическая газета» проанализировала внесенные изменения относительно полномочий ТЦК, порядка рассмотрения заявлений об отсрочке и документов, предоставляемых в ее подтверждение.

В Минобороны назвали распространенную нардепом от «Слуги народа» Романом Грищуком информацию о возможности мобилизации студентов и преподавателей во время каникул «враждебной дезинформацией, направленной на дестабилизацию государства»

Примечательно также, что до публикации этой информации со стороны Романа Грищука ни Минобороны, ни МОН не удосужились хотя бы как-то разъяснить достаточно объемные изменения, внесенные постановлением 1558 от 31 декабря.

Министр образования Оксен Лисовой пообещал, что мобилизации студентов и преподавателей во время каникул не будет, несмотря на внесенные правительством изменения

Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования Роман Грищук считает, что изменениями в постановление Кабмин ввел риск мобилизации студентов и преподавателей во время каникул, но министр Оксен Лисовой пообещал, что этого не произойдет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді