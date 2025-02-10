В Киеве произошел мощный пожар на СТО, фото и видео

В воскресенье, 9 февраля, в Киеве произошел пожар на улице Деснянской. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Отмечается, что произошло возгорание в отдельно стоящем одноэтажном здании станции технического обслуживания. К моменту прибытия спасателей огонь успел распространиться на крышу здания.
«В 13:10 возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 80 кв. м. При ликвидации на свежий воздух было вынесено 6 углекислотных и газовых баллонов», - говорится в сообщении.
В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.
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