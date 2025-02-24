Верхолазы ГСЧС ликвидируют очаги тления на ЧАЭС – фото

В ГСЧС указывают, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается без изменений.

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В ГСЧС сообщили о последствиях российского удара по объекту «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Так, по состоянию на 24 февраля верхолазы-спасатели проводят частичное раскрытие конструкции и ликвидацию очагов тления.

С помощью дронов с тепловизором осуществляется постоянный аэромониторинг, также дополнительно ведется мониторинг с помощью ручных тепловизоров.

В ГСЧС указывают, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается без изменений.

«Выход радиоактивных веществ за установленные границы не зафиксирован – угрозы населению нет», - отметили там.

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