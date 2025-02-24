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Украинцы начали получать сообщения от Электронной системы здравоохранения через Viber

15:40, 24 февраля 2025
Сообщение от ЭСОЗ – это основной канал подтверждения и информирования пациента.
Украинцы начали получать сообщения от Электронной системы здравоохранения через Viber
Фото: МОЗ
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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что уведомления от электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ) теперь поступают не только через СМС, но и в Viber.

«Итак, если ваш Viber привязан к номеру, внесенному в ЕСОЗ, уведомления будут поступать именно туда. Если у вас нет приложения Viber – вы по-прежнему будете получать СМС-сообщения», - заявили в Минздраве.

Как работают уведомления от ЭСОЗ?

Сообщение от ЭСОЗ – это основной канал подтверждения и информирования пациента.

ЭСОЗ посылает сообщения каждый раз, когда вы:

- Регистрируетесь в системе или подаете декларацию врачу

- Получаете е-рецепт, е-направление или медицинское заключение

- Подтверждаете разрешение на доступ к медицинским данным, создание плана лечения и т.д.

Если врач выпишет вам е-рецепт, вы найдете номер рецепта и код его погашения в Viber или в СМС.

Если у пациента нет телефона?

Пациенты, не имеющие телефона и зарегистрированные в ЕСОЗ по сканкопиям документов, получают информационную справку. Она содержит всю информацию, необходимую, например, для погашения е-рецепта или получения медицинских услуг по е-направлению.

Для недееспособных пациентов (в том числе и детей) – сообщение поступит одному из родителей или законному представителю.

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Минздрав

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