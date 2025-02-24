Українці почали отримувати повідомлення з Електронної системи охорони здоров’я через Viber

Повідомлення від ЕСОЗ – це основний канал підтвердження дій та інформування пацієнта.

Фото: МОЗ

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Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що сповіщення від електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) відтепер надходять не лише через СМС, а й у Viber.

«Тож, якщо ваш Viber прив’язаний до номера, внесеного до ЕСОЗ, сповіщення надходитимуть саме туди. Якщо ви не маєте застосунку Viber – ви, як і раніше, отримуватимете СМС-повідомлення», - заявили у МОЗ.

Як працюють сповіщення від ЕСОЗ?

Повідомлення від ЕСОЗ – це основний канал підтвердження дій та інформування пацієнта.

ЕСОЗ надсилає повідомлення щоразу, коли ви:

- Реєструєтесь у системі або подаєте декларацію лікарю

- Отримуєте е-рецепт, е-направлення чи медичний висновок

- Підтверджуєте дозвіл на доступ до медичних даних, створення плану лікування тощо.

Тож коли лікар випише вам е-рецепт, ви знайдете номер рецепта та код його погашення у Viber або в СМС.

Якщо у пацієнта немає телефона?

Пацієнти, які не мають телефона та зареєстровані в ЕСОЗ за скан-копіями документів, отримують інформаційну довідку. Вона містить всю інформацію, необхідну, наприклад, для погашення е-рецепта чи отримання медичних послуг за е-направленням.

Для недієздатних пацієнтів (зокрема і дітей) – повідомлення надійде одному з батьків або законному представнику.

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