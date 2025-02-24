Дональд Трамп призначив подкастера Дена Бонджіно заступником директора ФБР

Ден Бонджіно працюватиме під керівництвом Кеша Пателя.

Фото: abcnews

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Президент США Дональд Трамп призначив подкастера, колишнього телеведучого та екс-агента Секретної служби Дена Бонджіно заступником директора ФБР. Про це американський лідер повідомив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Трамп охарактеризував Бонджіно як людину, яка «неймовірно і пристрасно» любить США. Призначення Бонджіно Трамп назвав «гарною новиною для правоохоронних органів та американського правосуддя».

49-річний Бонджіно працюватиме під керівництвом Кеша Пателя, якого нещодавно Сенат Конгресу США затвердив на посаді директора ФБР. У п'ятницю він був приведений до присяги. Посада заступника не вимагає затвердження у Сенаті.

Ден Бонджіно почав свою кар'єру як офіцер поліції Нью-Йорка в 1995 році. З 1999 до 2011 року він служив агентом Секретної служби США.

Додамо, він відомий своїм подкастом «Шоу Дена Бонджіно».

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