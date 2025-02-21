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Кеша Пателя обрано новим директором ФБР

08:30, 21 лютого 2025
Сенат підтримав кандидатуру Кеша Пателя на посаду директора ФБР.
Кеша Пателя обрано новим директором ФБР
Фото: Getty Images
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Сенат Конгресу США затвердив 44-річного Кеша Пателя на посаду директора ФБР, повідомляють американські медіа. Його кандидатуру підтримав 51 сенатор від Республіканської партії, проти проголосували 49 сенаторів - усі 47 демократів і ще два республіканці.

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа Патель обіймав посади радника директора Національної розвідки і начальника штабу виконувача обов'язків міністра оборони Крістофера Міллера. Кеш Патель виступав за очищення лав організації.

Патель народився 1980 року у США в сім'ї індійських емігрантів. Він працював державним захисником у Флориді. У 2014 році Патель перейшов до міністерства юстиції, а 2017 року його призначили старшим радником із боротьби з тероризмом у комітеті з розвідки Палати представників. Він входить до ради директорів Trump Media Technology Group.

Директора ФБР призначають на 10-річний термін, щоб захистити бюро від політичного впливу. Патель змінив на цій посаді Крістофера Рея, якого Дональд Трамп призначив у 2017 році, під час свого першого президентського терміну

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