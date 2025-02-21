На наступному тижні Microsoft може випустити нову передову модель OpenAI

Вказується, що GPT-4.5 під кодовою назвою Orion – це наступна передова модель OpenAI.

Джерело фото: Zac Wolff / Unsplash

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Компанія Microsoft може випустити свою передову модель OpenAI GPT-4.5 вже наступного тижня. Про пише спеціалізоване видання The Verge, вказує Укрінформ.

«За словами джерела, знайомого з планами компанії, інженери Microsoft готують серверні потужності для майбутніх моделей OpenAI GPT-4.5 і GPT-5. Хоча генеральний директор OpenAI Сем Альтман нещодавно визнав, що GPT-4.5 буде запущена протягом декількох тижнів, я так розумію, що Microsoft очікує запуск нової моделі ШІ вже наступного тижня», - йдеться у статті.

Вказується, що GPT-4.5 під кодовою назвою Orion – це наступна передова модель OpenAI і остання модель компанії, яка не є ланцюжком думок.

Очікується, що модель наступного покоління GPT-5 появиться наприкінці травня, що збігається з обіцянкою про те, що модель наступного покоління з'явиться.

«GPT-5, ймовірно, буде більш значущим релізом з цієї пари, і Альтман назвав її "системою, яка інтегрує багато наших технологій". Вона також включає нову модель міркувань o3 від OpenAI», - зазначається у статті.

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