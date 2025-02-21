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21 лютого – яке сьогодні свято та головні події дня

09:06, 21 лютого 2025
21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови.
21 лютого – яке сьогодні свято та головні події дня
Фото: detector.media
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У п’ятницю, 21 лютого, у світі відзначають Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода та Всесвітній день комбучі. Православна церква вшановує пам’ять святого преподобного Тимотея та святого Євстатія, архієпископа Антіохійського.

Події цього дня в історії:

1901 – Американський пароплав «Ріо-де-Жанейро» затонув біля входу в протоку Золоті Ворота, загинуло 128 людей.

1914 – У Монреалі засновано українське видавництво «Новий світ».

1916 – Початок Верденської битви, однієї з найкривавіших у Першій світовій війні.

1925 – Вийшов перший номер журналу The New Yorker.

1935 – Оголошено про створення косметичного бренду Lancôme.

1947 – У США з’явилася перша фотокамера Polaroid.

1973 – Ізраїльські ВПС збили лівійський пасажирський Boeing 727-224 над Синайським півостровом.

1992 – Рада Безпеки ООН ухвалила рішення про введення військ до Югославії.

1993 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6 м 15 см.

1995 – Американець Стів Фоссетт став першою людиною, яка самотужки перетнула Тихий океан на повітряній кулі.

1998 – Пісня My Heart Will Go On Селін Діон очолила музичні чарти, ставши культовим саундтреком до «Титаніка».

2008 – США збили власний супутник-шпигун, вперше застосувавши космічне озброєння з 1985 року.

2014 – Українська жіноча збірна з біатлону здобула золото Олімпійських ігор у Сочі.

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