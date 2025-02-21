21 февраля – какой сегодня праздник и главные события дня

В пятницу, 21 февраля, в мире отмечают Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода и Всемирный день комбучи. Православная церковь чтит память святого преподобного Тимофея и святого Евстафия, архиепископа Антиохийского.
События этого дня в истории:
1901 - Американский пароход «Рио-де-Жанейро» затонул у входа в пролив Золотые Ворота, погибло 128 человек.
1914 - В Монреале основано украинское издательство «Новый мир».
1916 - Начало Верденской битвы, одной из самых кровавых в Первой мировой войне.
1925 - Вышел первый номер журнала The New Yorker.
1935 - Объявлено о создании косметического бренда Lancôme.
1947 - В США появилась первая фотокамера Polaroid.
1973 - Израильские ВВС сбили ливийский пассажирский Boeing 727-224 над Синайским полуостровом.
1992 - Совет Безопасности ООН принял решение о введении войск в Югославию.
1993 - Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом - 6 м 15 см.
1995 - Американец Стив Фоссетт стал первым человеком, который самостоятельно пересек Тихий океан на воздушном шаре.
1998 - Песня My Heart Will Go On Селин Дион возглавила музыкальные чарты, став культовым саундтреком к «Титанику».
2008 - США сбили собственный спутник-шпион, впервые применив космическое вооружение с 1985 года.
2014 - Украинская женская сборная по биатлону завоевала золото Олимпийских игр в Сочи.
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