На следующей неделе Microsoft может выпустить новую передовую модель OpenAI

Указывается, что GPT-4.5 под кодовым названием Orion – это следующая передовая модель OpenAI.

Источник фото: Zac Wolff / Unsplash

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Компания Microsoft может выпустить свою передовую модель OpenAI GPT-4.5 на следующей неделе. Об этом пишет специализированное издание The Verge, указывает Укринформ.

По словам источника, знакомого с планами компании, инженеры Microsoft готовят серверные мощности для будущих моделей OpenAI GPT-4.5 и GPT-5. Хотя генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно признал, что GPT-4.5 будет запущен в течение нескольких недель, я так понимаю, что Microsoft ожидает запуск новой модели ИИ уже на следующей неделе», - говорится в статье.

Указывается, что GPT-4.5 под кодовым названием Orion – это следующая передовая модель OpenAI и последняя модель компании, не являющаяся цепочкой мнений.

Ожидается, что модель следующего поколения GPT-5 появится в конце мая, что совпадает с обещанием того, что модель следующего поколения появится.

«GPT-5, вероятно, будет более значимым релизом из этой пары, и Альтман назвал ее "системой, интегрирующей многие наши технологии". Она также включает в себя новую модель рассуждений o3 от OpenAI», - отмечается в статье.

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