Кэш Патель выбран новым директором ФБР

Сенат поддержал кандидатуру Кэша Пателя на должность директора ФБР.

Фото: Getty Images

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Сенат Конгресса США утвердил 44-летнего Кэша Пателя на пост директора ФБР, сообщают американские медиа. Его кандидатуру поддержал 51 сенатор от Республиканской партии, против проголосовали 49 сенаторов – все 47 демократов и еще два республиканца.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа Патель занимал должности советника директора Национальной разведки и начальника штаба исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера. Кэш Патель выступал за очищение рядов организации.

Патель родился в 1980 году в США в семье индийских эмигрантов. Он работал государственным защитником во Флориде. В 2014 году Патель перешел в министерство юстиции, а в 2017 году его назначили старшим советником по борьбе с терроризмом в комитете по разведке Палаты представителей. Он входит в совет директоров Trump Media Technology Group.

Директора ФБР назначают на 10-летний срок, чтобы защитить бюро от политического влияния. Патель сменил на этом посту Кристофера Рэя, которого Дональд Трамп назначил в 2017 году, во время своего первого президентского срока

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