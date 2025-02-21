Практика судов
  1. В мире

Кэш Патель выбран новым директором ФБР

08:30, 21 февраля 2025
Сенат поддержал кандидатуру Кэша Пателя на должность директора ФБР.
Кэш Патель выбран новым директором ФБР
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сенат Конгресса США утвердил 44-летнего Кэша Пателя на пост директора ФБР, сообщают американские медиа. Его кандидатуру поддержал 51 сенатор от Республиканской партии, против проголосовали 49 сенаторов – все 47 демократов и еще два республиканца.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа Патель занимал должности советника директора Национальной разведки и начальника штаба исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера. Кэш Патель выступал за очищение рядов организации.

Патель родился в 1980 году в США в семье индийских эмигрантов. Он работал государственным защитником во Флориде. В 2014 году Патель перешел в министерство юстиции, а в 2017 году его назначили старшим советником по борьбе с терроризмом в комитете по разведке Палаты представителей. Он входит в совет директоров Trump Media Technology Group.

Директора ФБР назначают на 10-летний срок, чтобы защитить бюро от политического влияния. Патель сменил на этом посту Кристофера Рэя, которого Дональд Трамп назначил в 2017 году, во время своего первого президентского срока

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США назначение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Установленный законом срок обращения военнослужащих срочной службы за одноразовой денежной помощью не подлежит возобновлению, если инвалидность наступила за его пределами – Верховный Суд

Верховный Суд отказал в удовлетворении иска военнослужащего срочной службы о выплате единовременного денежного пособия в связи с наступлением инвалидности в результате ранения при исполнении интернационального долга из-за пропуска предусмотренного законом срока.

Из-за остановки программы USAID стоимостью $25 млн у комитетов Верховной Рады возникнут сложности с тем, как рассказывать о результатах работы

По словам Ярослава Юрчишина, теперь реализация его законопроекта без финансирования доноров под вопросом, потому что нет ресурса.

Судья остался на оккупированной территории, но потом вдруг вернулся в Украину через ЕС – к судье возникли вопросы

Судью подозревали в государственной измене, а его сын является сотрудником ФСБ РФ и десять лет находится в розыске.

Ярослав Юрчишин сообщил, что из-за остановки финансирования USAID его комитету Верховной Рады по свободе слова придется проводить круглые столы собственными силами

Комитету по свободе слова станет сложнее проводить круглые столы, вроде того, где обсуждали запрет Telegram, потому что остановилось финансирование программы USAID «РАДА: следующее поколение», которая имела общую стоимость 25 млн долларов.

Разговор с миссией МВФ был тяжелым — Даниил Гетманцев подытожил визит делегации в комитет

Глава Комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев провел встречу с миссией МВФ, которая 20 февраля прибыла в Киев.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду