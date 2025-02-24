Дональд Трамп назначил подкастера Дэна Бонджино заместителем директора ФБР

Дэн Бонджино будет работать под руководством Кэша Пателя.

Фото: abcnews

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Президент США Дональд Трамп назначил подкастера, бывшего телеведущего и экс-агента Секретной службы Дэна Бонджино заместителем директора ФБР. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп охарактеризовал Бонджино как человека, который «невероятно и страстно» любит США. Назначение Бонджино Трамп назвал «отличной новостью для правоохранительных органов и американского правосудия».

49-летний Бонджино будет работать под руководством Кэша Пателя, которого недавно Сенат Конгресса США утвердил в должности директора ФБР. В пятницу он был приведен к присяге. Должность заместителя не требует утверждения в Сенате.

Дэн Бонджино начал свою карьеру в качестве офицера полиции Нью-Йорка в 1995 году. С 1999 по 2011 год он служил агентом Секретной службы США.

Добавим, он известен своим подкастом «Шоу Дэна Бонджино».

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