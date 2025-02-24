Можно ли заключить брак в 16 лет и при каких условиях

Брачный возраст может быть изменен по решению суда для лиц, которым исполнилось 16 лет.

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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции рассказало, можно ли заключить брак в 16 лет.

С достижением брачного возраста граждане получают право на заключение брака.

Так, согласно Семейному кодексу Украины, с 18 лет пара имеет право свободно решать вопрос официальной регистрации своих отношений.

Также законодательством предусмотрена возможность заключения брака молодоженами, не достигшими совершеннолетия, при условии наличия у них соответствующего документа. Это направлено на защиту прав детей, а именно для предотвращения принудительной или ранней женитьбы.

Следовательно, брачный возраст может быть изменен по решению суда для лиц, которым исполнилось 16 лет.

Они имеют право обратиться в вышеупомянутый орган с заявлением, который решит или отвечает официальная регистрация отношений интересам будущих супругов.

В частности, обстоятельствами, способными повлиять на решение суда, является беременность невесты, рождение ребенка или другие важные факторы. В этом случае согласие родителей не обязательно.

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