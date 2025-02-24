НАБУ, БЭБ, ГБР и МТСБУ получили доступ в Реестр транспортных средств МВД

Кабмин добавил органы Бюро экономической безопасности, НАБУ и должностных лиц ГБР в перечень субъектов, имеющих доступ к Единому государственному реестру транспортных средств относительно зарегистрированных транспортных средств, их владельцев и надлежащих пользователей.

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Кабмин внес изменения в Порядок доступа должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, адвокатов, нотариусов к Единому государственному реестру транспортных средств относительно зарегистрированных транспортных средств, их владельцев и надлежащих пользователей. Соответствующие изменения были внесены постановлением №193.

Так, к Единому государственному реестру транспортных средств, держателем которого является МВД, относительно зарегистрированных транспортных средств, их владельцев и принадлежащих пользователей получат доступ также:

органы Бюро экономической безопасности,

Национального антикоррупционного бюро,

должностные лица органов Государственного бюро расследований,

должностные лица Моторного (транспортного) страхового бюро.

При этом также в перечне остается право доступа к Реестру:

органов МВД

органов Национальной полиции

органов местного самоуправления

судов

органов прокуратуры

органов СБУ

адвокатов

нотариусов

инспекторов по парковке.

Получение ими сведений, содержащихся в Реестре, с целью осуществления полномочий, определенных законом, производится в электронной форме на безвозмездной основе.

Вместе с тем, «непосредственный доступ» заменили просто «доступом».

Если пользователем является должностное лицо органа государственной власти или органа местного самоуправления, договор заключается между органом, в котором работает такой пользователь, и администратором Реестра. В случае, когда пользователем является должностное лицо Моторного (транспортного) страхового бюро, договор заключается между Моторным (транспортным) страховым бюро и администратором Реестра.

Критерии поиска и объемы информации относительно зарегистрированных транспортных средств, их владельцев и принадлежащих пользователей определяются условиями договора в соответствии с полномочиями пользователя, определенными законом.

Автор: Наталя Мамченко

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