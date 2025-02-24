Управление имуществом ребенка — что разрешено и запрещено родителям

Родители вправе осуществлять управление имуществом своего малолетнего ребенка, разрешение для этого не требуется.

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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции напоминает, что согласно Семейному кодексу Украины, родители вправе осуществлять управление имуществом своего малолетнего ребенка, разрешение для этого не требуется. Однако взрослые обязаны заботиться о сохранении и использовании имущества ребенка в его интересах.

Если ребенок может без помощи других найти свои потребности и интересы, то родители осуществляют управление имуществом, с их учетом.

Вместе с тем есть действия, которые родители не могут совершать без разрешения органа опеки и попечительства:

отказаться от прав на имущество малолетнего ребенка, в том числе вещных прав на недвижимое имущество, подлежащих государственной регистрации;

выдавать письменные обязательства от имени малолетнего ребенка;

совершать сделки по:

объекта жилой недвижимости и/или земельного участка, на котором размещен такой объект, владельцем или пользователем которых является малолетний ребенок;

отчуждение (в том числе путем мены или внесения (передачи) в уставный (складочный) капитал (долевой фонд) юридического лица или в качестве вступительного, членского и/или целевого взноса члена кооператива), раздела, выдела недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости, другого ценного имущества, в частности.

Органы опеки и попечительства могут отказать в предоставлении разрешения на совершение сделок относительно недвижимого имущества ребенка с одновременным обращением к нотариусу о наложении запрета на отчуждение такого имущества только в случаях, определенных в статье 177 Семейного кодекса Украины.

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