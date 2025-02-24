Управление имуществом ребенка — что разрешено и запрещено родителям

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции напоминает, что согласно Семейному кодексу Украины, родители вправе осуществлять управление имуществом своего малолетнего ребенка, разрешение для этого не требуется. Однако взрослые обязаны заботиться о сохранении и использовании имущества ребенка в его интересах.
Если ребенок может без помощи других найти свои потребности и интересы, то родители осуществляют управление имуществом, с их учетом.
Вместе с тем есть действия, которые родители не могут совершать без разрешения органа опеки и попечительства:
Органы опеки и попечительства могут отказать в предоставлении разрешения на совершение сделок относительно недвижимого имущества ребенка с одновременным обращением к нотариусу о наложении запрета на отчуждение такого имущества только в случаях, определенных в статье 177 Семейного кодекса Украины.
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