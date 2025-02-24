Управління майном дитини — що дозволено і заборонено батькам

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує, що згідно з Сімейним кодексом України, батьки вправі здійснювати управління майном своєї малолітньої дитини, дозвіл для цього не потрібний. Проте дорослі зобов’язані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах.
Якщо дитина може самостійно визначити свої потреби та інтереси, то батьки здійснюють управління майном, з їх врахуванням.
Разом з тим, є дії, котрі батьки не можуть вчиняти без дозволу органу опіки та піклування:
Органи опіки та піклування можуть відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одночасним зверненням до нотаріуса щодо накладення заборони відчуження такого майна лише у випадках, котрі визначені у статті 177 Сімейного кодексу України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.