НАБУ, БЕБ, ДБР та МТСБУ отримали доступ до Реєстру транспортних засобів МВС

Кабмін додав органи Бюро економічної безпеки, НАБУ і посадовців ДБР до переліку суб’єктів, які мають доступ до Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів.

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Кабмін вніс зміни до Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів. Відповідні зміни внесені постановою №193.

Так, до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, держателем якого є МВС, щодо зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів отримають доступ також:

органи Бюро економічної безпеки,

Національного антикорупційного бюро,

посадові особи органів Державного бюро розслідувань,

посадові особи Моторного (транспортного) страхового бюро.

При цьому також у переліку залишається право доступу до Реєстру:

органів МВС

органів Національної поліції

органів місцевого самоврядування

судів

органів прокуратури

органів СБУ

адвокатів

нотаріусів

інспекторів з паркування.

Отримання ними відомостей, які містяться в Реєстрі, з метою здійснення повноважень, визначених законом, провадиться в електронній формі на безоплатній основі.

Разом з тим, «безпосередній доступ» замінили на просто «доступ».

У разі коли користувачем є посадова особа органу державної влади або органу місцевого самоврядування, договір укладається між органом, в якому працює такий користувач, та адміністратором Реєстру. У разі коли користувачем є посадова особа Моторного (транспортного) страхового бюро договір укладається між Моторним (транспортним) страховим бюро та адміністратором Реєстру.

Критерії пошуку та обсяги інформації щодо зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів визначаються умовами договору відповідно до повноважень користувача, визначених законом.

Автор: Наталя Мамченко

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