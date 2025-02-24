НАБУ, БЕБ, ДБР та МТСБУ отримали доступ до Реєстру транспортних засобів МВС

Кабмін вніс зміни до Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів. Відповідні зміни внесені постановою №193.
Так, до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, держателем якого є МВС, щодо зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів отримають доступ також:
При цьому також у переліку залишається право доступу до Реєстру:
Отримання ними відомостей, які містяться в Реєстрі, з метою здійснення повноважень, визначених законом, провадиться в електронній формі на безоплатній основі.
Разом з тим, «безпосередній доступ» замінили на просто «доступ».
У разі коли користувачем є посадова особа органу державної влади або органу місцевого самоврядування, договір укладається між органом, в якому працює такий користувач, та адміністратором Реєстру. У разі коли користувачем є посадова особа Моторного (транспортного) страхового бюро договір укладається між Моторним (транспортним) страховим бюро та адміністратором Реєстру.
Критерії пошуку та обсяги інформації щодо зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів визначаються умовами договору відповідно до повноважень користувача, визначених законом.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.