Практика судов
  1. В Украине

В Киеве наказали водителя грузовика, который двигался по полосе для маршрутных транспортных средств — видео

22:28, 16 марта 2025
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя грузовика, который двигался по полосе для маршрутных транспортных средств — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Святошинском районе Киева наказали водителя автомобиля Renault, который двигался по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили нарушителя и вынесли на него постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 17.1 ПДД Украины, на дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещены движение и остановка других транспортных средств на этой полосе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд указал, что отсутствие зарегистрированного электронного кабинета у субъекта властных полномочий не является уважительной причиной для пропуска срока обжалования

Верховный Суд оставил без изменений определение об отказе в открытии апелляционного производства в связи с пропуском процессуального срока из-за несвоевременной регистрации электронного кабинета субъектом властных полномочий.

Депутаты зарегистрировали законопроект об общении на украинском языке и языках стран ЕС во время перерывов и в комнатах преподавателей в школах и университетах

Александр Корниенко, Наталия Пипа, Сергей Бабак вместе с коллегами зарегистрировали новый законопроект, касающийся общения на украинском языке и языках стран ЕС во время перерывов в школах и учреждениях высшего образования, в учительских комнатах, на территории образовательного учреждения после занятий.

СНБО предлагают поручить ведение списка государств-спонсоров терроризма – Рада рассмотрит законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Законопроектом о пределах юрисдикционного иммунитета иностранных государств предлагается расширить полномочия СНБО, который сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Сам по себе отказ от получения повестки не является нарушением законодательства о мобилизации – апелляционный суд отменил штраф ТЦК

Также суд апелляционной инстанции дополнительно обратил внимание на невозможность установить вид повестки, на отказ от получения которой ссылался ТЦК, поскольку нормы действующего законодательства не содержат определения такого вида повестки, как «боевая».

В Европарламенте заявили, что коррупционный скандал с подкупом европарламентариев обнажает провал евроинституций в обеспечении добропорядочности

Главу Европарламента Роберту Метсолу обвинили в том, что она не провела реформы, чтобы избавиться от непрозрачности, которая способствует взяточничеству в структурах Евросоюза.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду