В Вишневом под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами в результате ДТП, фото

На Киевщине правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Бучанском районе, в результате которого пострадали люди. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром около 8 часов 17 марта на одной из дорог в городе Вишневое.
Предварительно правоохранители установили, что произошло столкновение между автомобилем Mitsubishi и маршруткой, в результате чего последняя перевернулась. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров маршрутного такси, которых госпитализировали в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.
На месте происшествия в настоящее время работают правоохранители. Позже будет предоставлена правовая квалификация данного происшествия в соответствии с действующим законодательством.
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