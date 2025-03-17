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В Вишневом под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами в результате ДТП, фото

12:07, 17 марта 2025
Произошло столкновение между автомобилем Mitsubishi и маршруткой, в результате чего последняя перевернулась.
В Вишневом под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами в результате ДТП, фото
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На Киевщине правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Бучанском районе, в результате которого пострадали люди. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром около 8 часов 17 марта на одной из дорог в городе Вишневое.

Предварительно правоохранители установили, что произошло столкновение между автомобилем Mitsubishi и маршруткой, в результате чего последняя перевернулась. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров маршрутного такси, которых госпитализировали в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

На месте происшествия в настоящее время работают правоохранители. Позже будет предоставлена правовая квалификация данного происшествия в соответствии с действующим законодательством.

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