Денис Шмыгаль сообщил, что с 2027 года ученики будут выбирать профиль обучения

По словам премьер-министра Денис Шмыгаля, правительство работает над созданием базы для «Профильной» реформы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 18 марта сообщил, что с 2027 года учащиеся будут выбирать профиль обучения.

"Создаем базу для "Профильной" реформы. С 2027 года учащиеся будут выбирать профиль обучения. Это путь к осознанному выбору профессии", – сказал премьер.

Он отметил, что недавно было распределено 500 млн грн на материально-техническое оснащение школ. Учреждения должны иметь средства и технологии для обеспечения профилирования.

Также Шмыгаль добавил, что всего за последние два года финансирование реформы Новой украинской школы увеличилось на 50%. В 2025 году бюджет НУШ составляет более 2 млрд грн.

Кроме того, продолжается программа развития мастерских в заведениях профтехобразования.

"Уже оборудовали около 100 мастерских при образовательных учреждениях, из них более 30 заработали уже этой зимой. В текущем году программа продолжается, на нее выделено финансирование в объеме 540 млн грн. Планируем открыть еще до сотни таких мастерских", – сообщил Шмыгаль.

По его словам, страна готовит профессиональные кадры для восстановления Украины, создается возможность получить новую специализацию внутриперемещенным лицам и всем желающим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.