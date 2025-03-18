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Китайский суд постановил, что изображения, созданные ИИ, подлежат защите авторским правом

20:14, 18 марта 2025
Нарушившая сторона теперь должна извиниться, а также заплатить истцу компенсацию.
Китайский суд постановил, что изображения, созданные ИИ, подлежат защите авторским правом
Фото: scitechdaily.com
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В Китае Народный суд Чаншу постановил, что изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, подлежат защите авторским правом, пишет Nat Law Review.

Издание отмечает, это второе дело, касающееся изображений, созданных ИИ, после аналогичного решения, вынесенного Интернет-судом Пекина в конце 2023 года.

В данном случае Линь XX создал изображение половины сердца на фоне городской набережной с помощью Midjourney, а затем использовал Photoshop для редактирования изображения. Некоммерческая компания по недвижимости из Чанши затем использовала это изображение в публикации в WeChat и дополнительно построила трехмерную инсталляцию на основе изображения в одном из своих жилых комплексов.

Суд пояснил, что сначала рассмотрел пользовательское соглашение программного обеспечения ИИ, задействованного в этом деле, и разъяснил, что права собственности и права на изображения, созданные с использованием сервиса Midjourney, принадлежат пользователю в соответствии с пользовательским соглашением Midjourney. В ходе разбирательства суд вошел в платформу создания изображений, чтобы проверить процесс входа в систему, информацию о пользователе и процесс итерации изображения, включая модификацию подсказок.

Суд постановил, что изменения, внесенные Линем в подсказки, а также модификации изображения с помощью программного обеспечения для обработки изображений отражают его уникальный выбор и компоновку, а созданное таким образом изображение является оригинальным и относится к произведениям, защищенным законом об авторском праве.

Два ответчика нарушили авторские права, распространив изображение в Интернете без разрешения правообладателя. В то же время было установлено, что авторские права Линя распространяются только на изображение, а изготовление трехмерной инсталляции было основано лишь на изображении. Дизайн и создание соответствующей инсталляции компанией по недвижимости не составляют нарушение авторских прав Линя.

Суд вынес следующее решение:

  • Нарушившая сторона должна публично извиниться перед истцом Линем в своем аккаунте Xiaohongshu [Red Note] в течение трех дней;
  • Нарушившая сторона должна компенсировать истцу Линю экономические убытки и разумные расходы на сумму 10 000 юаней (около 1400 долларов);

После вынесения решения первой инстанции ни истец, ни ответчик не подали апелляцию, и приговор вступил в законную силу.

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