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Китайський суд постановив, що зображення, створені ШІ, підлягають захисту авторським правом

20:14, 18 березня 2025
Порушник тепер повинен вибачитися, а також заплатити позивачу компенсацію.
Китайський суд постановив, що зображення, створені ШІ, підлягають захисту авторським правом
Фото: scitechdaily.com
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У Китаї Народний суд Чаншу постановив, що зображення, створені за допомогою штучного інтелекту, підлягають захисту авторським правом, пише Nat Law Review.

Видання зазначає, що це друга справа, яка стосується зображень, створених ШІ, після аналогічного рішення, винесеного Інтернет-судом Пекіна наприкінці 2023 року.

У цьому випадку Лінь XX створив зображення половини серця на тлі міської набережної за допомогою Midjourney, а потім використав Photoshop для редагування зображення. Некомерційна компанія з нерухомості з Чанші потім використала це зображення в публікації у WeChat і додатково створила тривимірну інсталяцію на його основі в одному зі своїх житлових комплексів.

Суд пояснив, що спочатку розглянув угоду користувача програмного забезпечення ШІ, задіяного у цій справі, і роз’яснив, що права власності та права на зображення, створені за допомогою сервісу Midjourney, належать користувачу відповідно до угоди користувача Midjourney.

У ході розгляду суд зайшов на платформу створення зображень, щоб перевірити процес входу в систему, інформацію про користувача та процес ітерації зображення, включаючи модифікацію підказок.

Суд постановив, що зміни, внесені Лінем у підказки, а також модифікації зображення за допомогою програмного забезпечення для обробки зображень, відображають його унікальний вибір і компонування, а створене таким чином зображення є оригінальним і належить до творів, захищених законом про авторське право.

Два відповідачі порушили авторські права, розповсюдивши зображення в Інтернеті без дозволу правовласника. Водночас було встановлено, що авторські права Ліня поширюються лише на зображення, а виготовлення тривимірної інсталяції було засноване лише на цьому зображенні. Дизайн і створення відповідної інсталяції компанією з нерухомості не є порушенням авторських прав Ліня.

Суд ухвалив наступне рішення:

  • Порушник повинен публічно вибачитися перед позивачем Лінем у своєму акаунті Xiaohongshu (Red Note) протягом трьох днів.
  • Порушник повинен компенсувати позивачу Ліню економічні збитки та розумні витрати на суму 10 000 юанів (близько 1400 доларів).

Після винесення рішення першої інстанції ні позивач, ні відповідач не подали апеляцію, і вирок набув законної сили.

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суд Китай штучний інтелект

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