Денис Шмигаль повідомив, що з 2027 року учні обиратимуть профіль навчання

За словами прем’єр міністра Денис Шмигаля, уряд працює над створенням бази для «Профільної» реформи.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 18 березня повідомив, що з 2027 року учні обиратимуть профіль навчання.

"Створюємо базу для "Профільної”" реформи. З 2027 року учні обиратимуть профіль навчання. Це шлях до усвідомленого вибору професії", – сказав прем’єр.

Він зазначив, що нещодавно було розподілено 500 млн грн на матеріально-технічне оснащення шкіл. Заклади освіти повинні мати засоби і технології для забезпечення профілювання.

Також Шмигаль додав, що загалом за останні два роки фінансування реформи Нової української школи збільшилося на 50%. У 2025 році бюджет НУШ складає понад 2 млрд грн.

Крім того, продовжується програма розвитку майстерень у закладах профтехосвіти.

"Вже обладнали близько 100 майстерень при освітніх закладах, з них понад 30 запрацювали вже цієї зими. У поточному році програма продовжується, на неї виділено фінансування обсягом 540 млн грн. Плануємо відкрити ще до сотні таких майстерень", – повідомив Шмигаль.

За його словами, країна готує фахові кадри для відбудови України, створюється можливість отримати нову спеціалізацію внутрішньо переміщеним особам та усім охочим.

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