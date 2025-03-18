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Чиновник из Полтавщины, который заказал убийство предпринимателя, получил 10 лет заключения

13:36, 18 марта 2025
Мужчина на почве долгосрочных неприязненных отношений заказал убийство местного предпринимателя — жизнь он оценил в 5 тысяч долларов.
Чиновник из Полтавщины, который заказал убийство предпринимателя, получил 10 лет заключения
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Кобеляцкий районный суд Полтавской области признал виновным в завершенном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу, бывшего главу одной из территориальных громад Полтавщины. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как сообщалось, в конце октября 2022 года мужчина на почве длительных неприязненных отношений заказал убийство местного предпринимателя. Стоимость жизни бизнесмена чиновник оценил в 5 тысяч долларов. Деньги за убийство заказчик планировал передавать двумя частями.

Аванс он передал еще в декабре 2022 года, а остаток обещал отдать после того, как убедится в работе киллера и получит фотографии с убитым мужчиной.

Сотрудники ГБР, в рамках санкционированного контроля за совершением преступления, инсценировали убийство, после чего заказчик получил фотографии с «трупом», а также некоторые личные вещи потерпевшего.

В дальнейшем подследственность в указанном уголовном производстве была определена за органами Нацполиции, которые на основании материалов ГБР направили обвинительный акт в суд.

Бывший чиновник признан виновным в завершенном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины), и приговорен к 10 годам лишения свободы.

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суд Полтава приговор ГБР заказное убийство

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