Чиновник з Полтавщини, який замовив вбивство підприємця, отримав 10 років ув’язнення

Чоловік на ґрунті довготривалих неприязних стосунків замовив вбивство місцевого підприємця — життя він оцінив у 5 тисяч доларів.

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Кобеляцький районний суд Полтавської області визнав винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення, колишнього голову однієї з територіальних громад Полтавщини. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня 2022 року чоловік на ґрунті довготривалих неприязних стосунків замовив вбивство місцевого підприємця. Вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у 5 тисяч доларів. Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами.

Завдаток передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв вже після того, як впевниться у роботі кілера та отримає фотографії із вбитим чоловіком.

Працівники ДБР, в межах здійснення санкціонованого контролю за вчиненням злочину, імітували вбивство, після чого замовник отримав фотографії з «трупом», а також деякі особисті речі потерпілого.

Надалі підслідність у вказаному кримінальному провадженні була визначена за органами Нацполіції, які за матеріалами ДБР скеровували обвинувальний акт до суду.

Колишнього чиновника визнано винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років.

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