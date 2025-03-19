Украина вернула из российского плена 175 защитников, фото

19 марта между Украиной и Россией состоялся обмен пленными.

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В среду, 19 марта, Украина вернула из российского плена 175 защитников. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня еще один день, когда Украина возвращает своих. 175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мерам вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем незамедлительно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщил Глава государства.

Он подчеркнул, что это один из крупнейших обменов.

Возвращаются солдаты, сержанты и офицеры, которые сражались за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Национальной гвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Они защищали Украину на разных направлениях — в Мариуполе, на «Азовстали», в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях.

«Благодарю нашу команду, которая занимается поиском украинских пленных и обменами, за эту важную работу, за результаты, которые дают надежду. И мы благодарны всем нашим партнерам, особенно Объединенным Арабским Эмиратам, за то, что сегодняшний обмен стал возможным.

Украина помнит каждого и каждую из наших героев, и мы обязательно вернем всех наших людей домой», — добавил Зеленский.

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