Трамп предложил Зеленскому рассмотреть возможность передачи в управление США украинских АЭС — Белый дом

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп 19 марта провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинское электроснабжение и АЭС.
Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит по итогам телефонного разговора двух лидеров.
По словам Левит, Трамп в разговоре с Зеленским предложил передать украинские атомные электростанции в американское управление.
«Он сказал, что США могли бы быть очень полезными в обеспечении работы этих станций. Если бы США владели этими станциями, это было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической системы», — заявила пресс-секретарь Белого дома.
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