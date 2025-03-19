Трамп предложил Зеленскому рассмотреть возможность передачи в управление США украинских АЭС — Белый дом

Дональд Трамп считает, что если США будут владеть энергообъектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры, — заявили в Белом доме.

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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп 19 марта провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинское электроснабжение и АЭС.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит по итогам телефонного разговора двух лидеров.

По словам Левит, Трамп в разговоре с Зеленским предложил передать украинские атомные электростанции в американское управление.

«Он сказал, что США могли бы быть очень полезными в обеспечении работы этих станций. Если бы США владели этими станциями, это было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической системы», — заявила пресс-секретарь Белого дома.