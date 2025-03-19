Трамп запропонував Зеленському розглянути можливість передачі в управління США українських АЕС — Білий дім

Дональд Трамп вважає, що якщо США володітимуть енергооб'єктами України, то це буде найкращим засобом захисту інфраструктури, — заявили в Білому домі.

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Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп 19 березня провели телефонну розмову, під час якої обговорили українське електропостачання та АЕС.

Про це повідомила на брифінгу речниця Білого дома Каролін Левіт за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

За словами Левіт, Трамп в розмові із Зеленським запропонував передати в американське управління українські атомні електростанції.

«Він сказав, що США могли б бути дуже корисними у забезпеченні роботи цих станцій. Якби США володіли цими станціями, це було б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури», — заявила прессекретарка Білого дому.

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