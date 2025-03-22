В Киеве тестируют новые информационные указатели в метрополитене – фото

В Киеве начали тестирование новых информационных наклеек на эскалаторах. Как указывают в КГГА, только с начала 2025 года 28 пассажиров получили травмы, и для оказания помощи им вызывали скорую.
Кроме того:
Новые наклейки предупреждают о самых распространенных нарушениях:
Наклейки размещены на балюстраде эскалаторов в виде надписей и пиктограмм, чтобы сделать правила более заметными и понятными для всех пассажиров.
На данный момент информационные указатели появились на станциях «Вокзальная» и «Лыбедская», на следующей неделе будут размещены на станции «Дорогожичи».
Отмечается, что места для наклеек выбирали неслучайно – именно на этих станциях чаще всего фиксировали нетипичные ситуации и остановки эскалаторов.
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