В Киеве тестируют новые информационные указатели в метрополитене – фото

На данный момент информационные указатели появились на станциях «Вокзальная» и «Лыбедская», на следующей неделе будут размещены на станции «Дорогожичи».

Источник фото: КГГА

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве начали тестирование новых информационных наклеек на эскалаторах. Как указывают в КГГА, только с начала 2025 года 28 пассажиров получили травмы, и для оказания помощи им вызывали скорую.

Кроме того:

5 раз посторонние предметы (куртки, обувь, плащи) блокировали механизм эскалатора, что приводило к ремонту и временной остановке работы;

368 раз эскалатор экстренно останавливался из-за попадания мелких предметов (монет, пряжек, ремней, поясов), создавая риск падения пассажиров;

1 150 остановок в целом произошло из-за пренебрежения правилами пользования.

Новые наклейки предупреждают о самых распространенных нарушениях:

не бегать по эскалатору;

держаться за поручень;

не сидеть на ступенях;

не прислоняться к неподвижным частям;

поднимать багаж при входе и выходе с эскалатора.

Наклейки размещены на балюстраде эскалаторов в виде надписей и пиктограмм, чтобы сделать правила более заметными и понятными для всех пассажиров.

На данный момент информационные указатели появились на станциях «Вокзальная» и «Лыбедская», на следующей неделе будут размещены на станции «Дорогожичи».

Отмечается, что места для наклеек выбирали неслучайно – именно на этих станциях чаще всего фиксировали нетипичные ситуации и остановки эскалаторов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.