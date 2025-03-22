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В Киеве тестируют новые информационные указатели в метрополитене – фото

10:58, 22 марта 2025
На данный момент информационные указатели появились на станциях «Вокзальная» и «Лыбедская», на следующей неделе будут размещены на станции «Дорогожичи».
В Киеве тестируют новые информационные указатели в метрополитене – фото
Источник фото: КГГА
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В Киеве начали тестирование новых информационных наклеек на эскалаторах. Как указывают в КГГА, только с начала 2025 года 28 пассажиров получили травмы, и для оказания помощи им вызывали скорую.

Кроме того:

  • 5 раз посторонние предметы (куртки, обувь, плащи) блокировали механизм эскалатора, что приводило к ремонту и временной остановке работы;
  • 368 раз эскалатор экстренно останавливался из-за попадания мелких предметов (монет, пряжек, ремней, поясов), создавая риск падения пассажиров;
  • 1 150 остановок в целом произошло из-за пренебрежения правилами пользования.

Новые наклейки предупреждают о самых распространенных нарушениях:

  • не бегать по эскалатору;
  • держаться за поручень;
  • не сидеть на ступенях;
  • не прислоняться к неподвижным частям;
  • поднимать багаж при входе и выходе с эскалатора.

Наклейки размещены на балюстраде эскалаторов в виде надписей и пиктограмм, чтобы сделать правила более заметными и понятными для всех пассажиров.

На данный момент информационные указатели появились на станциях «Вокзальная» и «Лыбедская», на следующей неделе будут размещены на станции «Дорогожичи».

Отмечается, что места для наклеек выбирали неслучайно – именно на этих станциях чаще всего фиксировали нетипичные ситуации и остановки эскалаторов.

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