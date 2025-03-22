На Закарпатье пограничники нашли плавующую бочку с сигаретами – фото

На Закарпатье пограничный наряд во время мониторинга границы обнаружил пластиковую бочку, с помощью которой неизвестные пытались переправить в Венгрию партию медикаментов и сигарет без акцизных марок Украины. Об этом сообщили в ГПСУ.
Как отмечается, емкость с 480 пачками табачных изделий и 250 упаковками медикаментов находилась на берегу Тисы. В Госпогранслужбе предполагают, что дельцы рассчитывали, что течением товар будет доставлен в «пункт назначения».
В настоящее время пограничники устанавливают круг лиц, причастных к незаконной сделке.
Источник фото: ГПСУ
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