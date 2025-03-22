На Закарпатті прикордонники знайшли плавучу бочку з сигаретами – фото

Тепер ДПСУ шукає винахідників.

Джерело фото: ДПСУ

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На Закарпатті прикордонний наряд під час моніторингу кордону виявив пластикову бочку, якою невідомі особи намагалися доправити в Угорщину партію медикаментів та сигарет без марок акцизного збору України. Про це повідомили у ДПСУ.

Як зазначається, ємність з 480 пачками тютюнових виробів та 250 упаковками медпрепаратів знаходилася на березі Тиси. У Держприкордонслужбі припускають, що ділки розраховували, що течією товар буде доставлено у «пункт призначення».

Наразі прикордонники з’ясовують коло осіб, причетних до незаконної оборудки.

Джерело фото: ДПСУ

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