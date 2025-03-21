У МВС стверджують, що нацгвардійці і зараз можуть застосовувати гумові кийки, електрошокери та засоби примусової зупинки авто

МВС стверджує, що законопроект 10311 про застосування заходів примусу Нацгвардією не розширює її нинішні повноваження.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада готується прийняти в цілому як закон законопроект 10311 про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу, озброєння та бойової техніки військовослужбовцями Нацгвардії. Відповідну рекомендацію про прийняття в цілому надав Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.

«Судово-юридична газета» раніше провела аналіз законопроекту у редакції, яку рекомендував прийняти в цілому комітет (деталі за посиланням).

Як пояснили у МВС, Нацгвардійці «і раніше, і зараз можуть застосовувати гумові кийки, електрошокові пристрої та засоби примусової зупинки транспорту».

«Перелік видів спеціальних засобів, запропонований у ч. 2 статті 17 законопроекту на сьогодні вже передбачений і використовується військовослужбовцями Національної гвардії відповідно до постанови Кабміну від 20 грудня 2017 року №1024 «Про затвердження переліку та правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань», підкреслили у МВС.

Як стверджують у міністерстві, Нацгвардійці і раніше використовували заходи примусу і зупиняли авто.

«Але як діючою редакцією Закону «Про Національну гвардію України», так і запропонованим проектом визначено, що застосування заходів примусу є крайнім заходом, який може застосовуватися Національною гвардією у чітко визначених межах і способах, а також містить норми щодо обов’язку попередження наміру про їх застосування.

Військовослужбовці Нацгвардії мали і мають право застосовувати фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку для виконання своїх завдань і функцій, зупиняти і перевіряти авто.

Саме так вони і несли службу і до повномасштабного вторгнення, і у 2022 році, і несуть зараз. Саме так виявляють ДРГ, припиняють незаконний обіг зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, затримують осіб, які скоїли злочини чи перебувають у розшуку», зазначили у МВС.

У відомстві додали, що у запропонованому законопроекті деякі норми майже повністю продубльовані із законів «Про Національну поліцію», «Про Державну прикордонну службу України», «Про військову службу правопорядку у ЗСУ», з урахуванням особливостей виконання покладених на Національну гвардію завдань та функцій.

Загалом, за словами МВС, Нацгвардійцям не розширять повноваження, а «впорядкують».

«Національна гвардія – це складова системи МВС. Структура, окрім виконання завдань на лінії фронту, має правоохоронні завдання (функції). Військовослужбовці НГУ несуть службу і на блокпостах, і залучаються до правоохоронних завдань на деокупованих та прифронтових територіях, проводять стабілізаційні заходи, а також залучаються до контрдиверсійних заходів і боротьби з ДРГ.

Виконуючи такі завдання, вони керуються зокрема Законом «Про Національну поліцію», Постановою Кабміну «Про затвердження переліку та правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань», Бойовим статутом Сухопутних військ ЗСУ, іншими інструкціями та наказами Міністерств і відомств, які входять до складу Сил безпеки і оборони України.

Відповідно, військовослужбовець НГУ має використовувати норми багатьох нормативно-правових документів одночасно та користуватися законами, які регулюють діяльність інших структур. У законопроекті №10311 пропонується їх уніфікація в одному законі, який регулює діяльність Національної гвардії», додали у МВС.

Автор: Наталя Мамченко

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