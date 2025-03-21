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У Празі відкриють Центр єдності для українців – Зеленський

20:02, 21 березня 2025
Це спеціальний хаб, у якому буде сконцентрована допомога українським громадянам.
У Празі відкриють Центр єдності для українців – Зеленський
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У Києві Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм колегою з Чехії Петром Павелом, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Сьогодні під час зустрічі сторони обговорили деталі ситуації на фронті та загалом у війні. Також президенти обговорили спільну європейську роботу заради гарантій безпеки для України.

Окрема Володимир Зеленський подякував за повагу до України та сотень тисяч українців, яким Чехія надала тимчасовий прихисток. За словами Президента, є домовленість про відкриття «Центру єдності» для українців у Празі. Це спеціальний хаб, у якому буде сконцентрована допомога українським громадянам.

Також є рішення про патронат Чехії над Дніпровщиною в питаннях відновлення та розвитку й про реконструкцію та облаштування Чехією шести лікарень: у Дніпрі, Кривому Розі, Луцьку, Львові, Рівному та Києві.

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Україна Чехія Володимир Зеленський

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