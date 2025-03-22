На Хмельниччині вбивця вдавав свою непричетність до скоєного — як його покарали

Чоловік в стані алкогольного сп’яніння вбив приятеля металевою трубою.

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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок, яким 37-річного чоловіка засуджено за вчинення ним умисного вбивства.

Як повідомляє обласна прокуратура, подія сталася у Кам’янець-Подільському в жовтні 2023 року.

Чоловік проживав з убитим в одному підвальному приміщенні. В стані алкогольного сп’яніння він завдав потерпілому численних ударів металевою трубою.

Плануючи уникнути покарання, вбивця викликав працівників правоохоронних органів та медиків, вдаючи при цьому свою непричетність до скоєного. Проте вилучені на місці події докази спростували версію засудженого про побиття потерпілого невідомими особами.

Від отриманих травм чоловік помер у швидкій.

Судом апеляційної інстанції відмовлено у задоволенні апеляційної скарги захисника засудженого. Відтак вирок місцевого суду набрав законної сили.

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