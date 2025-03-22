В Хмельницкой области убийца делал вид, что непричастен к содеянному — как его наказали

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил приятеля металлической трубой.

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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор, которым 37-летний мужчина осужден за совершение им умышленного убийства.

Как сообщает областная прокуратура, событие произошло в Каменец-Подольском в октябре 2023 года.

Человек проживал с убитым в одном подвальном помещении. В состоянии алкогольного опьянения он нанес потерпевшему многочисленные удары металлической трубой.

Планируя избежать наказания, убийца вызвал работников правоохранительных органов и медиков, делая при этом свою непричастность к совершенному. Однако изъятые на месте происшествия доказательства опровергли версию осужденного об избиении потерпевшего неизвестными лицами.

От полученных травм мужчина скончался в скорой.

Судом апелляционной инстанции отказано в удовлетворении апелляционной жалобы защитника осужденного. Следовательно, приговор местного суда вступил в законную силу.

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