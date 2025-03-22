В Киеве 23 марта частично перекроют движение на Оболони – причина

В воскресенье, 23 марта, с 6:00 до 13:00 на Оболони частично ограничат движение транспорта в связи с проведением благотворительного спортивного мероприятия «Десятка Несокрушимости. Киев – Забег Героев Нации». Об этом предупредили в КГГА.
Ограничения будут действовать:
Контроль за соблюдением ограничений движения водителями будет осуществлять патрульная полиция.
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