В Киеве 23 марта частично перекроют движение на Оболони – причина

23 марта на Оболони частично ограничат движение транспорта из-за проведения благотворительного спортивного мероприятия.

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В воскресенье, 23 марта, с 6:00 до 13:00 на Оболони частично ограничат движение транспорта в связи с проведением благотворительного спортивного мероприятия «Десятка Несокрушимости. Киев – Забег Героев Нации». Об этом предупредили в КГГА.

Ограничения будут действовать:

на ул. Приречной (ближняя полоса движения к заливу Собачье Гирло, от стоянки лодок до ул. Приречной, 35) – с 8:30 до 10:30;

на Оболонской набережной – с 6:00 до 13:00;

на Оболонском острове – с 8:30 до 12:00;

на территории парка «Наталка» – с 8:30 до 12:30.

Контроль за соблюдением ограничений движения водителями будет осуществлять патрульная полиция.

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